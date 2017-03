Marine Le Pen explique ne pas être la candidate du Front national

publié le 13/03/2017 à 14:32

Après avoir martelé que le Front national n'était pas d'extrême-droite, Marine Le Pen affirme aujourd'hui qu'elle n'est pas la candidate du FN. C'est sur le plateau de l'émission Punchline, sur C8, que la candidate a tenu à le préciser. "Venez prendre place. Vous êtes la candidate à l'élection présidentielle du Front national", l'accueille la présentatrice Laurence Ferrari (à 10 minutes dans la vidéo).



"Présentée par le Front national, soutenue par le Front national", recadre Marine Le Pen, pas encore installée dans son fauteuil. Cette façon de prendre ses distances avec le parti fait partie de la stratégie de dédiabolisation engagée par la présidente du FN à son arrivée en 2011. "L'esprit de la Vème République veut qu'une présidentielle soit la rencontre d'une femme ou d'un homme avec le peuple. On est soutenu par un parti politique mais on n'est pas la candidate du parti politique", explique-t-elle.

En s'affirmant la candidate de tous les Français et pas d'un parti, Marine Le Pen va dans le sens de son directeur de campagne, David Rachline, qui estimait fin janvier sur le plateau de C à vous sur France 5 : "Ce n'est pas uniquement la candidate du Front national", expliquait-il à l'époque, ajoutant que le FN "n'a jamais été un mouvement d'extrême-droite". Avec cette volonté de ne pas se présenter avec l'étiquette FN, la candidate voit plus loin. Sur C8, elle a également parlé de la "majorité présidentielle" à construire si elle était élue. "Il y aura en partie le Front national, mais aussi d'autres élus qui ne seront pas étiquetés FN", a-t-elle expliqué.