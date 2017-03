publié le 15/03/2017 à 18:30

Marine est au courant de tout. C'est le nom du livre écrit par les journalistes Marine Turchi (Mediapart) et Mathias Destal (Marianne). L'ouvrage, qui sort ce mercredi 15 mars, est une enquête sur les affaires liées au Front national, mais également sur la famille politique du parti. Les deux journalistes se sont ainsi intéressés à la "GUD connection", un groupuscule d'étudiants d'extrême droite lié au militantisme radical, très actif dans les années 1970.



Parmi les membres de ce syndicat étudiant, plusieurs figurent aujourd'hui dans le premier cercle de Marine Le Pen, selon les journalistes. C'est notamment le cas de Frédéric Châtillon, homme de l'ombre qui est au cœur de l'affaire Jeanne, le micro parti de Marine Le Pen et des Panama Papers. Marine est au courant de tout révèle également plusieurs témoignages de personnes qui ont côtoyé de près ou de loin, les figures du parti. Le livre s'intéresse à Alex Loustau, également ancien dirigeant du GUD. Ce dernier assurait la sécurité du FN avant d'être élu aux dernières élections régionales en Île-de-France.

Marine Turchi et Mathias Destal révèlent également plusieurs informations sur le financement du Front national, l'affaire Jeanne ou plus récemment les soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. À travers des documents et des témoignages, Marine est au courant de tout vise à prouver que le Front national n'en a pas terminé avec ses vieux démons.