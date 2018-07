publié le 25/07/2016 à 22:41

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazenzeuve a officiellement déposé plainte, pour diffamation envers la police nationale et lui-même, contre la policière municipale de Nice qui l'accuse d'avoir fait pression pour modifier un rapport sur l'attentat du 14 juillet, selon les deux plaintes consultées par l'AFP lundi soir. Bernard Cazeneuve porte plainte auprès du parquet de Paris après les propos "litigieux" que la chef de la police municipale de Nice Sandra Bertin a tenus dans le Journal du dimanche, précisent les textes.





"La vérité et la transparence seront établies", avait promis lundi matin François Hollande. De son côté, l'avocat de la policière municipale Me Adrien Verrier a déposé un signalement auprès du procureur de la République de Nice. Sa cliente accuse notamment un "commissaire de police" envoyé selon elle par le ministère de l'Intérieur et une autre personne disant faire partie du cabinet ministériel, jointe par téléphone, de lui avoir demandé "de faire apparaître sur certains endroits des positions de la police nationale" et de rédiger un rapport "modifiable".