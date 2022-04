Nantes : les permanence d'EELV et du PCF taguées et visées par des jets de projectiles

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen arriver en tête des suffrages, les permanences d'Europe Ecologie les Verts (EELV) et du Parti communiste (PCF) de la ville de Nantes ont été taguées du mot "traîtres". Ces inscriptions ont été trouvées sur les portes d'entrée des deux locaux et ont sans doute été inscrites ce dimanche soir après l'annonce des résultats. Pour rappel, la candidat d'EELV Yannick Jadot a récolté 4,6 % des voix tandis que Fabien Roussel a comptabilisé 2,3% des suffrages.

Par ailleurs, le parti écologiste a aussi fait part de jets de projectiles qui ont notamment brisé la vitrine du local du parti écologiste. Les éclats de verre masquaient une affiche électorale où était représenté le visage de Yannick Jadot. Le local du PCF a quant à lui été marqué des mots "sac à merdes". Les deux partis politique ont fait savoir qu'ils portaient plainte contre X après ces actes de vandalisme.

La maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland a réagi à ces débordements en apportant son soutien aux deux permanences : "Tout mon soutien face à ces actes inadmissibles et contraires au respect des principes élémentaires du débat démocratique dans notre République".