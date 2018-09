publié le 02/09/2018 à 14:49

Muriel Pénicaud, ministre du Travail dans le gouvernement d'Édouard Philippe, était l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI. Elle s'est exprimée sur plusieurs sujets dont la réduction du nombre d'agents à Pôle Emploi en adéquation avec la diminution du chômage.



"Pôle Emploi comme toutes les organisations publiques fait des efforts de productivité, notamment liés à l"informatisation", a confié la ministre du Travail, "donc cela permet de diminuer un certain nombre d'emplois". De plus, Muriel Pénicaud a déclaré qu'il y aura "une indexation d'une partie de ces postes sur la baisse du chômage".

La ministre a précisé que "de nouvelles missions seraient données aux agents", tout en refusant de chiffrer la baisse leur effectif au sein de Pôle Emploi. Ce chiffre "sera annoncé dans le cadre du projet de loi de finances".