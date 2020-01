Muriel Pénicaud est l'invitée du Grand Jury dimanche

et AFP

publié le 09/01/2020

Rejetée par tous les syndicats, la création d'un "âge pivot" pour financer la réforme des retraites figure "pour l'instant" dans le projet de loi que le gouvernement doit présenter le 24 janvier, a indiqué mercredi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Aussi appelé "âge d'équilibre", ce dispositif prendrait la forme d'une décote permanente pour ceux qui partiraient à la retraite avant 64 ans, ou d'une surcote pour ceux qui partiraient après. La CFDT et l'Unsa ont demandé à l'exécutif d'y renoncer avant une nouvelle réunion vendredi avec le Premier ministre sur le thème du financement des retraites.

Ces discussions auront pour but de "trouver ensemble des solutions qui permettent que le système soit durable" et "s'il y avait des meilleures solutions (...) que l'âge pivot, on les prendrait", a déclaré la ministre du Travail.

