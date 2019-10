publié le 16/10/2019 à 19:21

Une campagne qui commence mal à Forbach. Un tract du candidat Rassemblement national Lucien Terragnolo a été publié sur la page du Rassemblement national à Forbach (Moselle). On y voit le candidat poser avec derrière lui un homme et une femme. L’homme est son directeur de campagne, Philip Derleder, de Sarreguemines.

"Par contre, il n’a jamais rencontré la femme. Il s’agit d’un photomontage. La figurante a été téléchargée sur une banque d’images disponible sur internet", comme le soulignent nos confrères du Républicain Lorrain et de l'AFP.

Ce photomontage n'a pas échappé à l'adversaire politique de Lucien Terragnolo... Florian Philippot, aussi candidat pour les élections municipales à Forbach. Les deux hommes se connaissent bien puisque le candidat RN aux municipales figurait sur la liste de l'ancien bras droit de Marine Le Pen, aux municipales de 2014.

Pour sa campagne municipale à Forbach, le RN utilise sur un tract (publié notamment sur sa page Facebook https://t.co/pgsHhWkkv6 ) une photo d’une femme provenant d’une banque d’images pic.twitter.com/TxJuxhaocI — Guillaume Daudin (@GuillaumeDaudin) October 15, 2019

Le compte de soutien de l'ancien membre du Front national (devenu depuis Rassemblement national, ndlr) a sauté sur l'occasion en ironisant sur Twitter : "Le candidat du RN à Forbach fait passer une jeune femme issue d’une banque d’images anglo-saxonne pour une colistière”.

Quand, sur ses tracts, le candidat du RN à Forbach fait passer une jeune femme issue d’une banque d’images anglo-saxonne pour une colistière...🤦🏻‍♂️🤦‍♀️.

La preuve ici ▶️ https://t.co/oUoJ0psF5z pic.twitter.com/u0hsrWZL7S — Les Patriotes de Forbach (@ForbachLes) October 15, 2019

Dans Le Républicain Lorrain, Lucien Terragnolo se défend : "Je n’ai jamais dit ni écrit qu’il s’agit d’une colistière", explique-t-il. Et de poursuivre : "La séance photo a eu lieu à Nice. Au départ, il s’agissait d’une sympathisante, qui ne devait pas non plus être sur ma liste. Elle ressemble d’ailleurs beaucoup à la jeune personne du montage. Mais le lendemain de la prise de vue, elle s’est rétractée. Elle ne voulait plus apparaître sur nos documents de campagne. L’idée était de montrer la diversité de notre mouvement, la jeunesse. Nous voulions symboliser l’esprit d’équipe… et pas du tout présenter notre liste. Alors, après la défection de la sympathisante, nous avons fait appel à une banque d’images".