Marcel Berthomé est maire depuis 1971 et il ne compte pas s'arrêter là. À 97 ans, 98 dans deux mois, le maire de Saint-Seuron-sur-l'Isle, en Gironde, a décidé d'être candidat aux prochaines municipales de 2020. Le doyen des maires de France a annoncé qu'il briguait un dixième mandat.

S'il était à nouveau élu par ses administrés les 15 et 22 mars prochains, il pourrait devenir le premier maire centenaire de la République française. "Je n'en ai rien à foutre des records. Ce qui compte, c'est que j'ai construit une commune où il fait bon vivre. Ici, on a tout : des dizaines de commerces, un complexe aquatique, un boulodrome…", répond l'édile au Parisien, quand on évoque sa spectaculaire longévité.

Il assure ne pas avoir d'"hygiène de vie particulière". "S'il faut boire un bon Ricard à midi, je suis là", plaisante même l'édile. Cela fait vingt ans qu'il a toutefois dû dire adieu à son "cross matinal et quotidien" pour le remplacer par "quelques exercices d'étirement".

Né en 1922, cet homme, qui a bien connu Saint-Exupéry et bombardé l'Allemagne nazie, dirige la commune depuis près de 50 ans à l'ancienne, sans téléphone portable, ni ordinateur. Le soir des vœux à ses administrés, le maire à la teinture et au costume impeccable a assuré aux habitants "être apte à servir !". Pas question pour lui de penser à la retraite, il veut continuer à servir sa commune.

À ceux qui raillent son âge, il leur répond avec humour. "À 98 ans, on peut être un homme remarquable, comme d’autres peuvent être con à 20 ans", répond le doyen des édiles de France à franceinfo. "J’ai encore des choses à faire, il y a de nouveaux défis à relever. Donc on va y aller pour un dixième !", assure le maire de Saint-Seuron-sur-l'Isle depuis 1971.