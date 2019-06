publié le 04/06/2019 à 08:37

La République En Marche multiplie les appels aux maires Les Républicains, en vue des élections municipales de 2020. La majorité cherche à étendre son maillage territorial et à obtenir des investitures. Cependant, ce ne se fera pas à n'importe quel prix.



Invité de RTL ce mardi 4 juin, Stanislas Guerini "demande à chacun de la cohérence". "On est un mouvement inclusif, chacun peut rejoindre La République En Marche. Et venir travailler avec nous à condition d'être très clair sur ce que l'on veut faire ensemble et sur les valeurs que l'on porte", explique-t-il.

il poursuit : "J'ai fait le constat que quand on soutient activement une autre liste aux élections européennes, et notamment une liste qui défendait une ligne de droite plutôt dure, quand on signe des tribunes (...) je trouve que ça pose un soucis de cohérence. Pour que celles et ceux qui nous ont rejoint puissent comprendre nos choix, il faut de clarté dans les projets que l'on va proposer aux Français".