publié le 23/05/2020 à 09:33

Les questions sont nombreuses depuis l'annonce du gouvernement de fixer la date du second tour des élections municipales au 28 juin. Les bureaux de vote ouvriront à 8h et il faudra obligatoirement porter un masque. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris estime que cette situation inédite ne met pas en danger la démocratie du débat.

"C'est une bonne chose car ce n'est pas sain de rester dans un entre-deux électoral car cela crée beaucoup de difficultés opérationnelles pour les collectivités concernées. C'est essentiel de retrouver une gouvernance pour les collectivités. À Paris, nous aurons une campagne, ce qui est assez inédit pour un second tour mais elle n'aura rien à voir avec les campagnes habituelles car il n'y aura pas de rassemblements physiques pour ne pas prendre de risque de contamination, donc il y aura plus de travail à distance. C'est aussi l'occasion de se réinventer et de mettre plus de place pour le débat et moins pour les manifestations spectaculaires événementielles des campagnes. L'impact peut être plus important que sur un entre-deux tour traditionnel donc cela ne prive pas la démocratie du débat nécessaire entre deux tours de scrutin", affirme Emmanuel Grégoire au micro de RTL.