Difficile de trouver une nouvelle figure de proue de La République en marche (LREM) et de ses alliés centristes : ils sont plongés samedi 15 février dans d'intenses tractations, après "la déflagration" du retrait de l'ex porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, à un mois du premier tour des municipales à Paris.

Les réunions au siège de LREM visent à trouver un nouveau chef de campagne "rapidement et collectivement", a déclaré Stanislas Guerini. Le parti a pour objectif de trouver un nouveau candidat d'ici lundi, alors qu'approche la date limite du 27 février pour le dépôt des listes. Parmi les noms cités pour remplacer Benjamin Griveaux, figurent celui de l'ex-ministre Mounir Mahjoubi qui s'est dit "disponible", ou le porte-parole du groupe LREM au Sénat Julien Bargeton, qui s'est proposé. Son homologue à l'Assemblée Sylvain Maillard est également cité.

Certains membres d'En marche tentent de convaincre la ministre de la Santé Agnès Buzyn d'être candidate, mais d'autres jugent cette option quasi impossible vu son agenda chargé. Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes-hommes, a elle aussi décliné. "D'ici la fin du week-end, en début de semaine prochaine, nous aurons notre candidat", a assuré samedi Mounir Mahjoubi, à la sortie d'une réunion au siège de LREM, qui a rassemblé "nos partenaires du Modem, d'Agir, (...) de l'UDI, (...), tous ceux qui ont fait cette campagne depuis plusieurs mois, (...) toutes les têtes de liste déjà engagées".

- Emmanuel Macron a estimé samedi à Munich que la Russie "allait continuer à essayer de déstabiliser" les démocraties occidentales via la manipulation des réseaux sociaux ou des opérations dans le cyberespace. "Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser, soit (via) des acteurs privés, soit directement des services, soit des 'proxies'", a-t-il dit lors de la conférence sur la sécurité de Munich, en la qualifiant "d'acteur extrêmement agressif" dans ce domaine.

- Coronavirus : un touriste chinois de 80 ans, infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé en France depuis fin janvier, est décédé, a annoncé samedi la ministre française de la Santé Agnès Buzyn.

- Des échauffourées ont éclaté samedi après-midi dans le centre-ville de Sedan (Ardennes) entre des supporters hollandais et bastiais quelques heures avant un match de N2 entre Sedan et Bastia, faisant au moins six blessés dont un grave, selon des sources concordantes.