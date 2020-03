publié le 15/03/2020 à 22:45

Elle a déjoué tous les sondages : la maire sortante de Paris Anne Hidalgo est arrivée en tête du premier tour des élections municipales avec 30 à 31 % des voix, devant la candidate Les Républicains Rachida Dati (22%), devant la représentante de la République en marche Agnès Buzyn (17 à 18%) et l'écologiste David Belliard (entre 11 et 12%). Au soir du premier tour, elle appelle à "l'union de tous les écologistes, les progressistes."



"Vous avez fait le choix, dans ces circonstances hors du commun, de me faire confiance ainsi qu'à tous les candidats et toutes les candidates de 'Paris en commun', a déclaré la maire de Paris. Il y a dans ce choix une volonté que Paris demeure une ville où chacun trouve sa place et est protégé."

La maire sortante "appelle à l'unité et au rassemblement des écologistes, des progressistes, des humanistes, de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté pour que triomphe l'écologie, les valeurs de solidarité et d'entraide que nous partageons. Unis, nous serons à même d'affronter les crises qui s'annoncent."