publié le 11/07/2019 à 09:17

Benjamin Griveaux est le candidat de La République En Marche pour les élections municipales à Paris. C'est donc la fin de la candidature de Cédric Villani. Ce dernier avait grillé la politesse à la commission d'investiture, mercredi 10 juillet en fin d'après-midi, en annonçant sur Twitter qu'il n'allait pas être investi et concluant son message par une formule sibylline : "J'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient à présent d'ouvrir".

Sur RTL, Pierre Person, délégué général adjoint d'En Marche explique : "Je ne pense pas que Cédric Villani soit mauvais joueur. On a eu une belle campagne, on a dit pendant des semaines qu'il n'y avait pas de débat. Et là, il y a eu un débat".

Aujourd'hui, "il y a un choix, il faut se ranger derrière ce choix et moi je salue le fait que Griveaux soit notre candidat. Mais en tant que responsable de parti avec Stanislas Guerini, nous devons travailler au rassemblement autour de Benjamin Griveaux", indique Pierre Person.

Quant à la possibilité que Cédric Villani présente une candidature dissidente, Pierre Person répond : "Je connais bien Cédric Villani, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, qui représente purement l'ADN d'En Marche. Je suis fier d'être dans une majorité avec lui (...) Nous allons travailler à ce que tout le monde ait une place dans la campagne".