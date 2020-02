publié le 07/02/2020 à 11:02

Plus que cinq semaines ou 38 jours avant le premier tour. La campagne municipale à Paris bat son plein et les propositions en pagaille, des différents candidats, nous laissent un peu sur notre faim : 100.000 euros pour acheter un logement, 170.000 arbres plantés en six ans...etc. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars prochain.

Guillaume Roquette du Figaro Magazine propose de distinguer deux camps : "Celui de Rachida Dati -la challenger venue de droite- qui est sur un registre classique (la propreté, la famille...) et de l'autre côté des candidats comme Griveaux, Villani ou Hidalgo qui pensent la même chose. Pour se distinguer, c’est à celui qui fera l'annonce la plus spectaculaire", dénonce-t-il.

Une campagne ridicule ou spectaculaire ? "On est dans un concours de médiocrité", explique Olivier Picard, éditorialiste et collaborateur du Canard Enchaîné. "Ça vient du fait qu'il n'y a aucune vision de Paris telle qu'elle est. On a une vision très rétrécie de Paris (...). On a que des personnalités clivantes, des gens pas à la hauteur de Paris", poursuit-il.

Pour Guillaume Roquette, il y a une vision mais cette dernière a pour objectif de couper Paris du monde : "C'est une ville dans laquelle les gens ne peuvent plus rentrer et ne peuvent plus s'installer. Toute cette place prise par les espaces verts, c'est de la place qui n'existe plus pour construire de nouveaux logements", déplore-t-il.