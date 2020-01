"Nous sommes des enfants gâtés dans le domaine social", dit Pascal Perri

publié le 17/01/2020 à 11:51

Nicolas Domenach, journaliste au Nouveau Magazine Littéraire et Pacal Perri, journaliste chez LCI, débattent sur RTL à propos des bonnes nouvelles en matière de l'économie en France.

La France est en effet le pays où les étrangers investissent le plus. "Il faut s'en réjouir. Le monde rêve français et, au même moment, les Français cauchemardent", affirme Pascal Perri. Ce dernier explique que les investisseurs veulent venir en France car "il y a une qualité de service public, une qualité d'infrastructure, parce qu'il y a un climat pro-business. Les Français ont le goût de l'entreprise".

Malgré cette bonne nouvelle, les Français se sentent mal. Pourquoi ? "Parce que nous sommes des enfants gâtés dans le domaine social, et que lorsqu'on a beaucoup, on a toujours l'angoisse de tout perdre", dit Pascal Perri. "En plus, il y a en France des professionnel de l'angoisse dans le domaine des idées, qui chantent que le libéralisme menace la France, un comble pour un pays qui dépense 56% de sa richesse en dépense publique !".

Nicolas Domenach, lui, est d'accord avec l'idée "qu'on se sent mal dans une France qui va plutôt bien", mais que des raisons justifient ce sentiment, notamment le fait que l'ascenseur social est bloqué.