publié le 30/06/2019 à 14:18

Alors qu'il avait quitté le gouvernement en octobre pour se consacrer à la mairie de Lyon, Gérard Collomb ne cache pas vouloir plutôt briguer la métropole de Lyon. L'ancien ministre de l'Intérieur a expliqué dimanche qu'il pensait voir Emmanuel Macron prochainement à ce sujet. "Nous aurons une discussion sur Lyon", a-t-il déclaré.

"C'est Emmanuel Macron qui choisira pour l'ensemble des grandes villes et pour Lyon", a assuré Gérard Collomb dimanche. "Oui, il y aura un comité, mais je connais un peu le Président, ce n'est pas quelqu'un d'étranger aux problèmes de circonscriptions et de villes", a-t-il ajouté.

Alors qu'il occupait, avant son entrée au gouvernement, la double fonction de maire de Lyon et de président de la métropole de Lyon, l'ancien ministre a clairement affiché son souhait de se consacrer uniquement à cette deuxième fonction, le cumul n'étant plus possible.

"C'est là qu'est le pouvoir essentiel", c'est là que se forment "trois quarts des projets" qui concernent Lyon et les communes alentours, a-t-il redit dimanche sur Europe 1. Une situation qui pourrait devenir conflictuelle car l'actuel président de la métropole David Kimelfeld, souhaite conserver le poste.