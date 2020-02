Municipales 2020 : "Notre imaginaire est passé au vert", selon Domenach

publié le 28/02/2020 à 10:44

Un baromètre sur les motivations du vote des Français, à 16 jours du premier tour des municipales, vient d'être publié ce vendredi 28 février. Trois thématiques décisives sont présentes : la sécurité des biens et personnes, la santé et l'écologie.

"Vous pouvez y ajouter la thématique de la préservation de l'environnement et celle des impôts locaux", précise Jean-Daniel Lévy, directeur du Département Politique et Opinion de l’Institut Harris Interactive à l'origine du sondage. "Ce qui est assez frappant, c'est que ces points-là ont souvent été considérés comme des grands enjeux nationaux et là, dans un contexte d'élections municipales, ont tendance à remonter", notamment la sécurité, poursuit-il.

Allons-nous continuer à débattre des polices municipales armées ? "Vous avez des villes importantes où il y avait des manifestations d'insécurité que l'on ne connaissait pas avant, comme en Bretagne, à Quimper ou Brest. La thématique de la sécurité s'y est imposée là où elle n'était pas aussi évidente", explique Nicolas Domenach, directeur du Nouveau Magazine Littéraire.

Et l'écologie aussi semble être une des préoccupations principales des Français. "Notre imaginaire est passé au vert", poursuit-il. Phénomène de mode ou sujet incontournable ? "C'est une inquiétude aujourd'hui. On est face à des Français terriblement inquiets et qui se demandent comment ils peuvent agir", confirme Jean-Daniel Lévy. "Il y a une deuxième dimension à cela : les Français se demandent comment faire pour préserver le quotidien", ajoute-t-il.