Mounir Mahjoubi est l’invité de RTL

et AFP

publié le 10/09/2018 à 07:00

L’Union européenne va-t-elle parvenir à faire payer des impôts aux GAFA ? La proposition européenne pour mieux taxer dans l'UE les géants du numérique, ardemment soutenue par la France, fait face aux doutes persistants de certains États membres, Allemagne en tête.



La proposition de Bruxelles prévoit la mise en place rapide d'une taxe sur le chiffre d'affaires des géants du net, le temps qu'une solution soit négociée à l'échelle mondiale au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle vise, plus précisément, à taxer à hauteur de 3% les revenus tirés de certaines activités, en particulier la publicité et la revente de données personnelles.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, est resté évasif samedi 8 septembre sur cette proposition, affirmant d'abord qu'il était "nécessaire de prendre du temps pour débattre", avant d'assurer qu'il espérait obtenir "des résultats dès cette année".

Parallèlement, la ministre de la Culture française Françoise Nyssen et plus de 200 personnalités, dont des artistes comme Jean-Jacques Goldman, Agnès Jaoui et Stromae, ont signé dimanche 9 septembre une tribune appelant les députés européens à approuver un projet de réforme du droit d'auteur combattu par les géants américains du Net. Le texte assure que la réforme permettra de "renforcer la capacité des créateurs à être rémunérés par les plateformes numériques qui exploitent leurs œuvres, pour un meilleur partage de la valeur".

