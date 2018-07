publié le 28/05/2018 à 21:33

Après l'annonce de la disparition de Serge Dassault ce lundi 28 mai, les politiques ont été nombreux à rendre hommage au grand industriel à l'instar de Manuel Valls, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Le président de la République Emmanuel Macron a rapidement publié un communiqué dans lequel il a tenu à adresser ses "sincères condoléances" à "sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs et à tous les salariés du Groupe Dassault". "La France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie française", a-t-il écrit au sujet de Serge Dassault.



Nicolas Sarkozy a quant à lui tenu à rendre hommage à son "ami", un "visionnaire capable d'anticiper le monde à venir sans pour autant perdre le sens du quotidien, de ses beautés comme de ses nécessités". L'ancien président de la République estime que la France perd un très grand industriel, le monde l'aviation, un pionnier, l'opinion publique un grand patron de presse". Nicolas Sarkozy est même allé jusqu'à affirmer que "c'est le pays tout entier qui voit disparaître un artisan acharné de la grandeur française".

"Un grand industriel disparaît" pour Manuel Valls

Manuel Valls n'a pas tardé non plus à rendre hommage au capitaine d'industrie. "C'est d'abord un grand industriel qui disparaît. Son nom, celui de son père, rayonne depuis des décennies en France et dans le monde entier". Le député apparenté La République en marche n'a pas manqué de parler de son engagement à Corbeil-Essonnes, l'une des principales communes de la circonscription dont il est député et dont Serge Dassault fut le maire pendant près de 15 ans.

Mon communiqué de presse suite au décès de Serge Dassault. Beaucoup de peine et d’estime. pic.twitter.com/BdOTEj6lmj — Manuel Valls (@manuelvalls) 28 mai 2018

Le Sénat a également tenu à saluer la mémoire d'un ancien membre. C'est Gérard Larcher, son président qui a souligné comment "il a développé, à la suite de son père, un fleuron de l'industrie de notre pays, portant au sommet l'excellence de la recherche et de la technologie françaises. Il fut un grand dirigeant de presse tant régionale que nationale", précise-t-il dans un communiqué.

François Hollande, a quant à lui parlé au Figaro d'un "ingénieur qui croyait à la technologie française". Un homme qui "a été capable de donner à l'industrie française une place éminente". Pour l'ancien président de la République, "si on veut garder une image de Serge Dassault, c'est celle de l'abnégation et de la force de conviction". François Hollande a exporté le Rafale durant les cinq ans de son mandat présidentiel.