publié le 27/05/2018 à 14:26

Avec la sortie de son livre Les leçons du pouvoir, François Hollande a fait un retour remarqué sur la scène médiatique. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Parti socialiste ? Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Olivier Faure estime que "quand un socialiste vend des livres, ça me réjouit. Vous me posez la question de savoir s'il a un rôle. Incontestablement. Un ancien président de la République qui a gouverné ce pays pendant cinq ans, a une parole qui mérite d'être entendu. Là où il peut être gênant, c'était s'il nous empêchait de faire le propre inventaire de son action".



Le premier secrétaire du Parti socialiste ajoute que dans le bilan de François Hollande, "il y a une part d'éloges qui est mérité et nous devons accepter l'idée que tout n'a pas été raté". Sur le fait de savoir si la parole de l'ancien président de la République étouffe la sienne, Olivier Faure reconnaît que "les Français se demandent qui est Olivier Faure et je les comprends, j'étais un parfait inconnu il y a quelques mois. Je ne suis pas en concurrence, je suis celui qui préside le parti".



François Hollande, un recours ? "Il y aura une primaire et je note simplement que tout ceux qui ont voulu revenir n'y sont jamais parvenus. Peut-être sera-t-il l'exception. Je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui déciderait", indique le premier secrétaire du Parti socialiste.