Serge Dassault, "le symbole du capitalisme français" pour Alain Duhamel

Serge Dassault est mort à l'âge de 93 ans. C'était l'archétype, le symbole du capitalisme français traditionnel. J'allais presque dire du capitalisme français historique. C'est d'abord un groupe familial comme les Bolloré, les Arnault, les Pinault et beaucoup d'autres. Il avait hérité de son père Marcel, qui était un grand capitaine d'industrie qui voulait léguer à ses fils à condition de ne pas abandonner le pouvoir.



C'est un capitalisme incestueux, c'est-à-dire que les rapports avec l'État sont tellement proches et tellement imbriqués qu'on ne sait pas toujours qui décide quoi. Un capitalisme national dans la mesure où Serge Dassault avait l'impression de détenir une partie du drapeau tricolore et de l'incarner. Serge Dassault, c'est enfin un capitalisme technologique car c'est quelqu'un qui connaissait bien son domaine et a su innover.

Il était un personnage politique, un élu comme son père et comme un de ses fils. Ils considère que cela fait partie des activités familiales. Il a été à Corbeil-Essonnes conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional, sénateur. Sans être un homme politique à part entière, c'était quelqu'un que les gouvernements écoutaient.

Serge Dassault a fait l'objet de beaucoup de controverses en tant qu'élu puisqu'on considérait qu'il avait le billet facile et des permanents qui quadrillaient la circonscription et faisaient intervenir de l'argent quand il le fallait. Il a également eu des ennuis fiscaux spectaculaires, d'évasion fiscale. En tant que personne liée à une activité d'armement, il était l'objet de soupçons et de controverses sur les marchés internationaux. C'était une figure française avec des défauts français et des qualités françaises.