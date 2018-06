publié le 18/06/2018 à 17:50

La rencontre a été mortelle. Un automobiliste est décédé et un autre est toujours hospitalisé après une altercation avec deux piétons à Marseille, rapporte Europe 1. Les faits se sont déroulés ce lundi 18 juin vers deux heures du matin près du vieux port de la cité phocéenne.



Un légionnaire du deuxième régiment étranger du génie marchait avec un ami lorsqu'ils auraient été alpagués par les deux automobilistes. Ces derniers les auraient aspergés de gaz lacrymogène, avant que le légionnaire sorte un couteau et les poignarde : l'un des automobilistes a été touché au niveau du thorax et l'autre dans le dos.

La première victime est décédée dans la nuit mais l'autre serait hors de danger. Alors qu'ils avaient pris la fuite, le légionnaire et son ami ont été interpellés par la police et placés en garde à vue. Le t-shirt du militaire était couvert de sang.