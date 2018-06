publié le 19/06/2018 à 07:22

La fin d'un véritable calvaire. Pendant 4 jours, les habitants de la cité Le Castellas, à Marseille ont été privés d'électricité. Une panne qui a bouleversé leur quotidien : sans électricité, ils ne pouvaient plus laver leur linge, ni conserver leurs aliments au frais. Les denrées ont dû être jetées.



Dans le noir, une femme âgée de 95 ans est tombée et a dû être transportée à l'hôpital, rapporte France 3. Excédés, les habitants avaient pourtant réclamé une intervention. "Le bailleur "la Phocéenne d'Habitation et UNICIL" et la société Enedis qui a en charge les compteurs Linky récemment installés se renvoyaient la balle", selon la chaîne publique.



Lorsqu'une équipe d'Enedis arrive sur les lieux samedi 16 juin, le local où se trouvent les compteurs est fermé à clé. "Dans cette cité, le gardien n'a pas d'astreinte le week-end, de ce fait personne n'était en mesure d'ouvrir ce local pour permettre aux agents d'Enedis d'intervenir ils sont donc repartis", explique France 3.

Le courant a été rétabli et les agents du bailleur sont venus ouvrir le local, lundi 18 juin en fin de journée. Sur sa page Facebook, Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, a annoncé la retour à la normale dans la cité du Castellas..