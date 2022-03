Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenne, compte dix livres à son actif depuis qu'elle est entrée au gouvernement en 2017. Son nouveau livre qui sortira en juin s'intitulera C'est une bonne situation, ça, ministre ? (une référence au film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre)



Dans cet ouvrage, l'ancienne secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes raconte la vie d'un ministre à travers sa propre expérience. Une sorte de témoignage dans lequel elle évoque les relations qu'elle entretient en tant que ministre avec le Président Emmanuel Macron. Elle parle aussi son propre parcours et celui d'autres ministres de manière plus générale.

En clair, elle tente de répondre aux questions que se posent les Français sur la vie des ministres : quels sont les codes de la profession, à quoi ressemblent des bureaux de ministre ou leurs logements. Une façon de réconcilier les Français avec leurs politiques tandis que leur relation bat de l'aile depuis quelques années.

10 ouvrages depuis 2017 : un chiffre qui peut intriguer

Avec ce nouveau livre, l'ancienne secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes en est à son dixième ouvrage. Un chiffre qui peut intriguer du fait de ses fonctions de ministre depuis son entrée au gouvernement en 2017.



C'est une critique à laquelle elle a eu l'occasion de répondre dans un ancien entretien pour Madame Le Figaro en octobre 2021, expliquant que "moi je ne fais pas de sport, j'écris des livres, je ne vois pas pourquoi ce qui serait permis à ces éminents ministres me serait interdit”. D'ailleurs, avant d'entrer au gouvernement, elle était déjà écrivaine et a toujours revendiqué sa passion pour l'écriture.



Il faut savoir qu'elle n'est pas la seule à publier des ouvrages en tant que ministre : le ministre de l'Économie Bruno Le Maire en a publié quatre depuis le début du mandat de Macron.

Retour sur les livres de Schiappa depuis 2017

En juin 2017, juste après sa nomination en mai, elle sortait son premier roman en tant que membre du gouvernement Les Lendemains avaient un goût de miel. Chaque année, elle publiait des nouveaux écrits, signés de son nom ou sous le pseudo Marie Minelli.



En 2018, elle a sorti trois essais : La Culture du viol (L’Aube) ; Le Deuxième sexe de la démocratie (L’Aube) ; Si souvent éloignée de vous : lettres à mes filles (Stock).



En 2019, elle publiait un ouvrage intitulé Une et indivisible : L’Urgence de défendre la République (l’Aube) et un autre sous le pseudo de Marie Minelli Et Osez l’orgasme féminin. Elle a aussi publié deux livres en 2020 : Entre toutes les femmes : Onze rencontres exceptionnelles (Grasset) ainsi que Les Droits des femmes face aux violences (Dalloz).



Son dernier ouvrage Sa façon d’être à moi datait de 2021 et n'avait pas connu un grand succès, comme le révélait Les Échos en décembre dernier.