Marion Maréchal-Le Pen était l'invitée de RTL

publié le 26/04/2017 à 18:48

Marion Maréchal-Le Pen a opposé "la vision de la société" proposée par le Front national à "celle de Jean-Luc Mélenchon", malgré les appels de son parti aux électeurs de La France insoumise. Dans un entretien à l'hebdomadaire Famille chrétienne, elle a reconnu que son parti partageait avec Jean-Luc Mélenchon l'idée d'"une économie protégée" et la lutte "contre la financiarisation". Elle a toutefois accusé le candidat de La France insoumise d'être "le chantre de l'immigration" : "Avec lui, c'est le triomphe du laxisme et du multiculturalisme", a fustigé Marion Maréchal-Le Pen.



Le Front national tente pourtant de convaincre les électeurs du candidat de la "France insoumise" de choisir Marine Le Pen au second tour. Son vice-président Florian Philippot, a estimé que "beaucoup d'électeurs" de La France insoumise pouvaient voter pour la candidate soutenue par le Front national, affirmant qu'ils n'accepteront pas de voter pour Emmanuel Macron, "un ministre ultralibéral de Hollande". Après les résultats du premier tour, le secrétaire général du parti, Nicolas Bay a lui opposé "patriotes contre mondialistes, défenseurs du système contre rénovateurs, eurobéats contre croyants en la France" et "zélateurs de Angela Merkel contre insoumis", en référence au mouvement La France insoumise.

