publié le 23/04/2017 à 19:05

Être personnalité politique de premier plan, qui plus est quand on appartient au Front national, ne vous réserve pas beaucoup d’indulgence dans la gestion de votre image publique. La députée frontiste Marion Maréchal - Le Pen en a fait aujourd’hui l'expérience en publiant d’étonnants clichés d’une virée en moto le jour du premier tour de l’élection présidentielle, ce dimanche 23 avril.



“En attendant les résultats... petite sortie en moto pour aller chercher des fraises de #Carpentras”, a lancé la députée du Vaucluse sur son compte Twitter. Avec ce court message, on découvre une série de clichés où la nièce de Marine Le Pen fait de la moto, achète des fraises ou pause pour retirer son casque. Le décalage entre cette petite séance de photo et l’importance de cette journée électorale, où le Front national pourrait voir sa candidate se qualifier au second tour, n’a pas manqué de déchaîner les railleries des internautes.

En attendant les résultats... petite sortie en moto pour aller chercher des fraises de #Carpentras. pic.twitter.com/MWG91htt8D — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 23 avril 2017

En attendant les résultats... petite sortie en moto et en famille pour aller chercher des fraises de #Carpentras. #LePen #Marion_M_Le_Pen pic.twitter.com/OwFKqd3nfR — ¿hmed Smith ™¿ (@hmedsmith) 23 avril 2017

Leak de Fast And Furious 9, avec Marion Maréchal en rôle titre pic.twitter.com/7abnWsWfIH — Naël (@NazaruYT) 23 avril 2017

Je suis sorti faire quelques courses à #carpentras ce matin :) pic.twitter.com/0q0W2ooKBN — Restons Courtois (@RestonsCourtois) 23 avril 2017

Plus tôt dans la journée, en fin de matinée, Marion Maréchal-Le Pen s'est affichée à la sortie d'un bureau de vote à Carpentras, au côté de son suppléant à l'Assemblée, Hervé de Lépinau. Ce proche la députée frontiste devrait être candidat dans la cinquième circonscription du Vaucluse, tandis que Marion Maréchal-Le Pen a assurait qu'elle serait candidate à sa propre succession dans la troisième circonscription du Vaucluse.