publié le 30/06/2017 à 14:19

Convoquée pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen s'était engagée à se rendre au rendez-vous des juges dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen après les élections présidentielle et législatives. Selon une information de RTL, la présidente du Front national est entendue vendredi 30 juin au pôle financier de Paris par le juge Renaud Van Ruymbeke. Audition à l'issue de laquelle elle a été mise en examen pour "abus de confiance", a déclaré son avocat à l'Agence France Presse.



"Conformément à ses engagements pris pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen s'est rendue aujourd'hui à la convocation des juges qui l'ont, comme envisagé, mise en examen", a explicité maître Rodolphe Bosselut. L'avocat a également déclaré qu'un recours serait déposé dès lundi contre cette mise en examen, qui violerait le principe de la séparation des pouvoirs, à ses yeux.

Candidate déçue à l'élection présidentielle, devenue pour la première fois députée à l'Assemblée nationale le 18 juin dernier, elle est soupçonnée par le Parlement européen d'avoir rémunéré plusieurs permanents du parti frontiste en qualité d'assistants d'eurodéputés. En clair, ces derniers auraient travaillé pour le Front national aux frais de l'institution européenne, dont les bureaux se situent entre Strasbourg et Bruxelles.

Au total, 17 parlementaires européens du Front National sont épinglés sur la liste qui vient d'être remise aux juges chargés de l'enquête sur de possibles détournements de fonds européens au profit du Front national. En face de chaque nom, les contrats de leurs assistants parlementaires, leur durée et leur rémunération précise. L'Office européen de la lutte antifraude (Olaf) avait été saisi par le Parlement européen et une information judiciaire ouverte le 15 décembre 2016 pour "abus de confiance", "escroquerie en bande organisée", "faux" et "travail dissimulé".