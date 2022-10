ÉDITO - Jean-Luc Mélenchon "est à contretemps sur tout", estime Alba Ventura

Le dimanche 16 octobre, Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester contre la vie chère. Il a invité les Français à participer en masse à sa grande marche. Pourquoi cela a-t-il du mal à prendre ? Parce que comme d’habitude Jean-Luc Mélenchon est parti tout seul, comme un boulet de canon. Sans vraiment concerter les syndicats.

Etrange façon de faire que d’ignorer les syndicats lorsque vous voulez battre le pavé sur le thème de la vie chère. Résultat : pour l’instant, les centrales syndicales n’ont pas bougé le petit doigt. Même s’il y a des appels de militants syndicaux. Peut-être qu’il y aura du monde et si 1 million de personnes descendent dans la rue, ce sera un beau succès pour Jean-Luc Mélenchon.

Lui, compte bien sûr cette marche pour redorer son blason. Mais ce n’est pas gagné parce que Jean-Luc Mélenchon est à contretemps sur tout ! Il est à contretemps quand il défend publiquement son ami Adrien Quatennens, il l’a encore fait dimanche sur France 3. Il n’a plus aucun recul lorsqu’il parle d’Adrien Quatennens et en parle comme si c’était une victime.

Jean-Luc Mélenchon est tellement à contretemps que certains de ses alliés se sont retournées contre lui Alba Ventura

Il est à contretemps aussi quand il organise cette manifestation contre la vie chère le jour de l’assassinat de Samuel Paty. Il n’y a personne qui se souvient du 16 octobre 2020 chez LFI ? On voit d’ailleurs fleurir depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des messages disant que dimanche 16 octobre sera un jour d’hommage et pas un jour de manif. Il s’agit sans doute d’opposants politiques, mais pas seulement.



Puis, il est à contretemps quand il confond Emmanuel Macron et Louis XVI, quand il appelle à l’insurrection, quand il fait le parallèle entre la Révolution de 1789 et sa manif contre la vie chère. Tellement à contretemps que certains de ses alliés se sont retournées contre lui. Olivier Faure, le patron du PS, qui le premier avait acté l’alliance avec les mélenchonistes, s’est fendu d’un message : "Là Jean-Luc, tu peux faire mieux", a-t-il écrit. Pas sûr...

Un test de leadership pour Jean-Luc Mélenchon

Cette manifestation va être un gros test pour Jean-Luc Mélenchon. Lors de la législative partielle dans la 2ème circo des Yvelines, la participation était très faible mais le candidat macroniste a amélioré son score de 7 points, tandis que la candidate de la Nupes a perdu 7 points entre juin et octobre.



Ce n’est qu’un résultat et à l’Assemblée ça ne va pas changer le rapport de forces mais ça dit quelque chose des semaines qui viennent de s’écouler, des provocations et de l’usure. L’image de Jean-Luc Mélenchon - alors qu’il avait fait un bon coup lors des législatives - est en train de se déliter. Il est contesté en interne, attaqué par certains de ses alliés. C’est pour ça que pour Jean-Luc Mélenchon, cette manifestation doit être une démonstration sociale mais aussi une démonstration politique. Ce sera un test de leadership.

