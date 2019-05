Manuel Valls va se marier pour la troisième fois avec sa compagne espagnole

Manuel Valls et sa compagne Susan Gallardo lors des élections européennes, régionales et municipales du 26 mai à Barcelone.

publié le 31/05/2019 à 00:14

Malheureux en politique, mais heureux en amour. Alors qu'il a subi une cuisante défaite ce dimanche 26 mai aux élections municipales de Barcelone en obtenant seulement 13% des voix, loin derrière la maire sortante Ada Colau qui a remporté le scrutin avec 21% des voix, Manuel Valls a tout de même de quoi se réjouir. En effet, malgré ce revers et une quatrième place aux municipales de sa ville natale, l'ancien Premier ministre s'apprête à convoler en justes noces pour la troisième fois.



En effet, s'il n'a trouvé de succès électoral en Espagne, il y a retrouvé l'amour avec Susana Gallardo, 54 ans. Moins d'un an après le début de leur relation, leur union va bientôt se concrétiser par un mariage. Selon El Mundo, c'est l'ancien Premier ministre lui-même qui l'a annoncé sur le plateau de télévision de l'émission espagnole Al Rojo Vivo. Malgré sa défaite électorale, Manuel Valls voit donc son futur de l'autre côté des Pyrénées.

Une héritière d'un grand groupe pharmaceutique

Il s'apprête à épouser une grande fortune espagnole. En effet, Susana Gallardo est une héritière d'un grand groupe pharmaceutique espagnol, les Laboratorios Almirall, fondé à Barcelone en 1943 par Antonio Gallardo, le patriarche. Elle est également l'ex-épouse d'Alberto Palatchi, le patron de Pronovias et l'une des plus grandes fortunes du pays, avec qui elle a eu trois enfants. Dans le partage de la fortune du couple, estimée à 750 millions d’euros par Forbes, elle a conservé un luxueux appartement barcelonais et une villa à Minorque.

Pour rappel, les futurs époux avaient officialisé leur relation en octobre dernier lors d'un événement mondain à Barcelone après s'être rencontrés sur l'île de Minorque au mois de juillet. Il s'agira du troisième mariage de Manuel Valls après son divorce de Nathalie Soulié, mère de ses quatre enfants, et plus récemment de la violoniste Anne Gravoin.