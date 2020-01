Manon Aubry : pourquoi son annonce de stage fait polémique

publié le 29/01/2020 à 18:51

42 heures de travail par semaine pour une rémunération brute de 1.200 euros : c'est une offre de stage qui passe mal auprès des internautes. Publiée ce mercredi 29 janvier sur le compte Twitter de la députée européenne La France Insoumise (LFI) Manon Aubry, l'annonce propose à un étudiant de M2 en sciences humaines ou communication publique de travailler pendant cinq mois auprès de l'élue au Parlement européen.

Mais de nombreux internautes ont réagi à la publication, la jugeant "abusive" ou "indigne" et considérant que le poste est un CDD "déguisé" en stage. "Vous n'avez pas honte ? à ce niveau d'études etc, c'est rien de plus qu'un CDD déguisé (...) Bref, c'est HONTEUX autant le salaire que les heures", écrit l'un d'entre eux lorsqu'un autre commente : "Il est indigne de vouloir faire travailler quelqu’un 42 heures par semaine avec un salaire de 930 euros par mois. Cela équivaut à 5,50 euros de l’heure !".

Selon l'annonce publiée par Manon Aubry, outre une "expérience au sein d’organismes associatifs, politiques ou syndicaux", l'étudiant qui souhaite décrocher le stage doit avoir des "compétences en montage vidéo (...) de la curiosité, un esprit d’initiative, une capacité de travail en équipe et des qualités d'organisation".

Face aux attaques de ceux qu'elle qualifie de "trolls", la député européenne n'a pas tardé à réagir. "Vous aurez noté que c’est un stage à 1.200 euros par mois, soit le double de l’indemnité légale minimum en France de 577 euros mensuels, et dans la fourchette très haute du montant des stages au Parlement (et certainement plus que les stages La République en marche à 800 euros par mois à Paris). Ce stage permettra d’apprendre le fonctionnement des institutions européennes et le travail d’un cabinet politique", s'est-elle défendue.

Allez sans rancune les trolls ! 😀 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) January 26, 2020