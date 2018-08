publié le 29/08/2018 à 19:09

La reprise a sonné pour les syndicats et la patronat. Un an après les ordonnances réformant le droit du travail, ils ont rendez-vous à tour de rôle avec Édouard Philippe pour discuter des chantiers potentiellement explosifs de l'automne.



Une rentrée difficile pour Philippe Martinez. Quelques heures après son rendez-vous à Matignon, le secrétaire général de la CGT hausse déjà le ton. "Le président de la République nous a reçus le 17 juillet et nous a dit qu'il nous écouterait plus. On rentre de congés, on est convoqué à la va-vite et on nous dit 'voilà de quoi on veut discuter'. La méthode n'a pas changé", déplore le leader syndicaliste.

Un constat qui oblige dès lors Philippe Martinez à poser un ultimatum au gouvernement. "Soit on discute, soit il décide tout seul, mais on ne sera pas les faire-valoir", lance-t-il. Et d'ajouter : "Le gouvernement n'a pas l'air de comprendre qu'il y a un vrai mécontentement".