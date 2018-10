publié le 09/10/2018 à 07:00

Lycéens, étudiants, salariés et retraités sont appelés ce mardi 9 octobre à faire grève et manifester dans toute la France, pour la première fois depuis la rentrée, afin de protester contre la "destruction du modèle social" du gouvernement et avec l'espoir d'organiser d'autres mobilisations par la suite.



La CGT, Force ouvrière, Solidaires, l'Unef, la FIDL et l'UNL sont derrière cet appel interprofessionnel, lancé fin août. "Un constat s'impose et se renforce, écrivent-elles, celui d'une politique idéologique visant à la destruction du modèle social".

Pour ces organisations, "cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le gouvernement, relèvent d'une logique d'individualisation mettant à mal la solidarité et la justice sociale", "fragilisant une fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis".

À écouter également dans ce journal :

Politique - La réforme de la Justice est en débat à partir de ce mardi 9 octobre au Sénat. Le texte prévoit notamment la fusion des tribunaux d'Instance et de Grande Instance, mais aussi la mise en place d'un tribunal criminel de départemental pour alléger les cours d'assises. Les avocat et les magistrats ont l'intention de manifester.



Fait divers - Un homme qui faisait chanter des adolescentes sur Internet a été arrêté, selon nos informations. Âgé de 27 ans, il a été interpellé à Bobigny courant septembre alors qu'il forçait les jeunes filles à se déshabiller et à envoyer des vidéos sexuelles via les réseaux sociaux.