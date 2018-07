Macron signe le budget 2018 et la loi sur les hydrocarbures face caméra

publié le 30/12/2017 à 17:27

Dans la foulée de débats souvent animés et parfois âpres au Parlement, Emmanuel Macron a signé trois textes de loi face caméra, depuis son bureau de l'Élysée, samedi 30 décembre : la loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures à partir de 2040 - "ce qui fait de la France le premier pays développé à respecter cet engagement" - ainsi que le budget 2018, comprenant la loi de finances 2018 et la loi de financement de la Sécurité sociale.



Au cours de sa courte allocution prononcée au côté de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron a promis une augmentation de la rétribution du travail - avec la suppression des cotisations sociales pour les salariés, compensée par la hausse de la CSG pour les retraités.



La fin de la taxe d'habitation pour tous en 2020

Le chef de l'État a aussi plaidé pour une hausse du pouvoir d'achat des Français - avec l'augmentation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé et surtout la confirmation de la suppression de la taxe d'habitation pour tous en 2020 (premier tiers de Français concernés en 2018). "Une réforme en profondeur permettra de supprimer cet impôt", a assuré le Président malgré la désapprobation des communes.

Depuis son élection en mai dernier, le chef de l'État a instauré cet instant de dialogue à l'américaine avec les Français, comme un axe majeur de sa communication. Sa première signature en direct de l'Élysée avait été organisée pour la loi de moralisation de la vie politique. Les ordonnances réformant le droit du travail et la loi antiterroriste avaient, elles aussi, fait l'objet d'une allocution télévisée.