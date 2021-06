Macron giflé : Pulvar dénonce "un climat de violence inquiétant"

publié le 10/06/2021 à 09:10

Les images ont choqué toute la classe politique. Emmanuel Macron a été giflé mardi 8 juin par un homme poussant le cri de guerre royaliste "Montjoie Saint Denis !", lors d'un déplacement à Tain-l'Hermitage (Drôme).

Dans une vidéo diffusée sur Twitter et authentifiée par l'entourage du chef de l'Etat, on voit le président de la République s'approcher d'un homme qui lui saisit l'avant-bras, et lui porte ensuite un coup sur la joue. L'entourage d'Emmanuel Macron évoque une "tentative de gifle", tandis que le Président assure auprès du Dauphiné libéré qu'il s'agit d'un "fait isolé" commis par "des individus ultraviolents".

De son côté, la candidate à l'élection régionale en Île-de-France Audrey Pulvar dénonce ce geste au micro de RTL. "Ce que je retiens de ce geste, c'est qu'il est évidemment très choquant, profondément choquant", soutient la tête de liste "Île-de-France en commun", soutenue par le PS. Gifler le Président, "c'est un peu gifler la France", dit-elle.

Audrey Pulvar assure elle même être "sur le qui-vive" pendant sa campagne, et dénonce un climat de violence qui traverse l'ensemble de la société, y compris la classe politique". "C'est un climat de violence qui assez inquiétant et qui me fait frémir", indique-t-elle, en évoquant la récente vidéo du youtubeur Papacito, simulant un meurtre d'électeur de la France insoumise.