publié le 30/03/2017 à 05:00

Benoît Hamon prévoit d'instaurer une "contribution de solidarité urbaine". Le but ? Aider au financement des logements sociaux et à l'hébergement d'urgence. Cette mesure présentée mardi 28 mars par la députée Cécile Untermaier, qui s'exprimait au nom du candidat socialiste devant les notaires, créerait une surtaxe sur les transactions immobilières concernant les biens vendus plus de 10.000 euros le m2, comme l'indiquent nos confrères du Figaro.



Les fonds dégagés serviraient à "la construction de logements sociaux, [au] renouvellement urbain et [à] l'hébergement d'urgence", a expliqué l'élue de Saône-et-Loire. Mais les contours de cette surtaxe sont encore flous, puisque que le chantre du revenu universel n'a pas encore précisé son montant ni à qui il incombait de s'en acquitter. Pour en connaître le détail, il faudra attendre la loi de programmation du futur gouvernement, indique le quotidien. Cécile Untermaier a cependant précisé que cette taxe foncière serait amoindrie pour les primo-accédants.

Seule certitude : les Parisiens seront particulièrement concernés par cette surtaxe. En effet, la moyenne des prix au m2 a atteint 8.340 euros dans la capitale au troisième trimestre 2016. Une somme qui pourrait s'élever à 8.500 euros dès le mois d'avril.