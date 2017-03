publié le 23/03/2017 à 09:21

Le logement représente en moyenne 30% du budget des ménages. On peut d’ailleurs s'étonner que ce sujet ne soit pas plus présent dans les débats de la présidentielle, tant il rassemble des éléments sensibles comme la fiscalité, le foncier, la législation ou les normes. Pour avoir une idée globale de la situation, il faut examiner deux catégories de logements. D'abord ceux qui ressortent du logement social. C’était une priorité du gouvernement. Le contrat est rempli : 133.316 logements ont été financés en 2016. Soit une hausse de 14%, la meilleure année depuis dix ans. Les trois-quarts de ces habitations l'ont été dans des zones tendues, celles où les besoins sont les plus criants. Avec même 28% d’entre elles plus particulièrement destinés aux ménages très modestes.



Ensuite, la promotion privée affiche un dynamisme encore plus marqué. Après avoir progressé de 16% en 2015, les achats et réservation sur plan ont concernés 148.618 logements neufs l'an dernier (une hausse de 21%). Un très bon millésime, selon la Fédération des Promoteurs. En termes de construction, c'est même un record depuis huit ans.