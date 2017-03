publié le 27/03/2017 à 08:12

Les grands réseaux d'agences immobilières (Guy Hôquet et Century21) vont publier leurs chiffres du premier trimestre. Si les prix sont stables au niveau national, le marché s'emballe dans les grandes villes, selon les chiffres rassemblées par RTL : +5% à Paris, Nantes ou Bordeaux, villes les plus dynamiques.



Actuellement, un appartement de 50 mètres carrés à Paris vaut 20.000 euros de plus qu'il y a 3 mois. Une évolution spectaculaire qui s'explique par une tension entre l'offre et la demande. Chaque mois, il y a en moyenne 20% d'acheteurs de plus sur le marché et 15% de biens à vendre en moins. Ce ratio redonne du pouvoir d'achat aux vendeurs, fait grimper les prix et raccourcit les délais de vente. Il s'agit là d'un phénomène totalement atypique car, habituellement, le marché immobilier ralentit lors des années électorales.

Ce n'est pas le cas cette fois-ci parce que ceux qui ont hésité à acheter de la pierre passent à l'acte : ils voient les prix monter et compris que les taux d'intérêts ne baisseront plus. Ces derniers ont commencé à remonter il y a quelques semaines mais restent encore à des niveaux historiquement bas... au niveau de l'été 2016. Seuls les investisseurs (banques, assurances) attendent encore de savoir qui sera à l'Élysée pour acheter, car ils veulent savoir quelle sera la fiscalité sur l'immobilier avec le nouveau président.