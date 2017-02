publié le 23/02/2017 à 18:07

L'immobilier est bel et bien reparti à la hausse. Les logements anciens ont notamment progressé de 1,8% en un an, d'après l'indice Notaires-INSEE. Une raison de plus pour acheter malin. Pour cela, le magazine Capital, en partenariat RTL, propose un large dossier sur les bons plans de l'immobilier. Parmi eux, la bonne renégociation de ses crédits immobiliers.



Il faut dire que c'est le bon moment pour les renégocier à quelques mois de l'élection présidentielle. Cela ne devrait pas durer alors que les taux sont en train de remonter. À l'heure actuelle, les taux sont encore en-dessous du niveau de l'été 2016, c'est à dire, à un niveau historiquement bas. Jusqu'à l'échéance électorale d'avril prochain, les établissements bancaires devront donc être prêts à négocier, selon Maëlle Bernier, de meilleurtaux.com. "On est en début d'année, il y a ces échéances électorales qui inquiètent un peu, donc tout ce qui rentre aujourd'hui, c'est ce que les banques n'auront pas à faire après. En février-mars, les banques sont en phase de conquête active avec une vraie volonté de capter des dossiers", explique-t-elle à RTL.

En résumé, certaines personnes sont donc bien placées pour renégocier leur crédit immobilier. S'il vous reste plus de 70.000 euros de capital à rembourser, si vous êtes dans le premier tiers de votre emprunt (souvent entre 5 et 6 ans) ou encore si votre taux d'intérêt est supérieur à 2,5%... C'est le bon moment. Cette possibilité ne s'éternisera pas et la fenêtre se refermera peut-être en mai prochain.