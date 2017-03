publié le 17/03/2017 à 14:54

C'est l'une des promesses phares de Benoît Hamon : instaurer un revenu universel d'existence pour éradiquer la grande pauvreté. Au départ annoncé comme un revenu de 750 euros mensuels versés à tous les Français sans condition de ressources, le candidat socialiste à l'élection présidentielle a finalement quelque peu revu sa copie et précisé les contours de cette mesure qu'il entend mettre en place en plusieurs temps.



Concrètement, si le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire est élu en mai prochain, il prévoit de mettre en place le versement, dès le 1er janvier 2018, d'un revenu universel d'existence (RUE) à tous les Français dès leur majorité et ce, jusqu'à leur départ à la retraite. Deux conditions pour recevoir ce revenu : ne plus être rattaché à la feuille d'impôt de ses parents et ne pas toucher plus de 1,9 fois le salaire minimum (Smic) mensuel. Cela correspond à 2.812 bruts, soit 2.185 euros net.

Les couples pourraient bénéficier du RUE si la somme des deux revenus est inférieure à 3,9 Smic. Une fois mis en place, 19 millions de Français pourraient bénéficier du RUE, soit près de 30% de la population et ce, sans être contraints de rechercher un emploi ou une formation.

Un versement automatique

Si le candidat évoquait au départ un revenu universel de 750 euros mensuels versé à l'ensemble de la population sans condition de ressources, la mesure, telle que Benoît Hamon l'a évoquée jeudi 16 mars lors de la présentation de son programme, est légèrement différente. Mais ce n'est pas pour autant que l'on peut parler de rétropédalage ou même d'aménagement. En effet, le candidat du PS se projette sur une mise en place de sa mesure phare en plusieurs étapes.



Au 1er janvier 2018, 600 euros maximum seront donc versés mensuellement à chaque Français de plus de 18 ans et non retraité qui touche moins de 2.185 euros net par mois. On parle bien de montant maximum car il sera dégressif en fonction des revenus. Point positif : le candidat promet une automatisation du versement pour éviter, comme c'est le cas aujourd'hui pour certaines prestations sociales, que des personnes qui peuvent y prétendre ne le demandent pas.



Pour étendre ce revenu à l'ensemble de la population (mineurs et retraités), Benoît Hamon entend lancer "une grande conférence sociale" pour statuer sur la question pendant le quinquennat. L'idée d'un revenu universel d'existence versé à tous les Français sans condition de ressources, tel que cela avait été présenté au départ par le candidat, paraît toutefois assez éloignée mais plutôt reléguée à des discussions qui devraient intervenir avant la fin du prochain quinquennat.

Prime d'activité et RSA au placard

Une fois mis en place, le RUE devrait remplacer le RSA - 1,898 million de personnes de plus de 25 ans le touche à hauteur de 524 euros par mois - et la prime d'activité qui bénéficie aujourd'hui, à hauteur de 165 euros mensuels en moyenne, à 3,7 millions de foyers. En revanche, les prestations sociales telles que l'aide au logement (APL), les allocations familiales, l'allocation adulte handicapé ou encore l'assurance chômage, seraient conservées.