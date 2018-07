publié le 28/07/2017 à 08:48

Elle voulait profiter de l'été pour faire oublier l'affaire de Las Vegas, dans laquelle une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre pour favoritisme. Mais Muriel Pénicaud se retrouve au coeur d'une autre polémique révélée par le quotidien L'Humanité. En 2013, alors qu'elle était à la tête du groupe industriel Danone, elle aurait empochée plus d'un million d'euros de plus-value alors que l'entreprise s'apprêtait à licencier 900 salariés. Entachée par cette nouvelle controverse, la ministre du Travail a essuyé, jeudi 27 juillet, les invectives des parlementaires.



"Vous avez engrangé des bénéfices indécents sur le dos de la souffrance de 900 salariés", lui lance par exemple une sénatrice. Et à l'Assemblée nationale, c'est François Ruffin (France insoumise) qui chahute la ministre. "On est dans l'obscénité de l'injustice d'une guerre de classe", s'indigne le député de la Somme. Avant d'ajouter : "Je pense qu'elle est à sa place dans ce gouvernement comme ministre du Travail : le gouvernement des riches pour les riches". Olivier Faure, député socialiste et président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, résume : "C'est légal mais ce n'est pas moral".



"Chacun peut avoir son appréciation sur le niveau de rémunération des patrons des grandes entreprises internationales", esquive Muriel Pénicaud. Et malgré les demandes de démission, Matignon soutient que la ministre du Travail "n'a pas volé cet argent" et reste "la bonne personne" pour mener à bien la réforme du Code du Travail.