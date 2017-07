Déplacement de Macron à Las Vegas : l'enquête confiée à des juges d'instruction

publié le 07/07/2017 à 11:15

Des juges d'instruction vont enquêter sur des soupçons de favoritisme dans l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, en janvier 2016 à Las Vegas, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Paris.



Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire contre X pour "favoritisme et recel de favoritisme", a-t-il précisé. La justice soupçonne des dysfonctionnements dans le montage de cette opération, confiée à Havas sans appel d'offres par Business France (BF), organisme notamment dépendant de Bercy.

La directrice générale de BF en 2006, l'actuelle ministre du Travail Muriel Pénicaud, est notamment soupçonnée d'avoir pu être alertée en amont des difficultés comptables liées à l'organisation de l'événement.



L'organisation de la soirée à Las Vegas avait été confiée en novembre 2015 à Business France, l'organisme public chargé de faire la promotion des entreprises françaises à l'étranger et dirigé à l'époque par Muriel Pénicaud. Face aux courts délais impartis, l'institution publique charge la société Havas d'une large partie de l'organisation. Mais elle ne fait pas d'appel d'offres, contrairement aux règles en vigueur pour les marchés publics, et malgré la facture de 382 000 €.



Au micro de RTL le 28 Juin, Muriel Pénicaud avait réagi à ces révélations en admettant "une erreur de procédure". Cependant, elle avait relativisé l'ampleur de ce couac et assurait avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour rectifier le tir. "Ça peut arriver sur 500 conventions par an. J'ai immédiatement déclenché un audit interne et externe. Il y a eu ensuite une inspection générale qui a confirmé que, effectivement, il y avait eu erreur et d'autre part que j'avais pris les bonnes mesures. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est moi qui ai alerté le conseil d'administration et déclenché l'audit".