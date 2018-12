"Les villes moyennes sont celles des 'gilets jaunes'", lance Caroline Cayeux

publié le 04/12/2018 à 10:02

La colère des "gilets jaunes" est fiscale, sociale mais aussi démographique, et Caroline Cayeux est une témoin privilégiée de ce gouffre qui se creuse entre Paris et la province, entre le peuple et ses élus. La maire (divers droite) de Beauvais est également présidente de l'association Villes de France, les fameuses villes moyennes, cette France périphérique dont il est beaucoup question depuis la crise des "gilets jaunes". C'est justement dans ces villes que leur colère a pris corps.



'Un maire se rend compte de la détresse qu'il y a dans sa ville. (...) Dans ma permanence à Beauvais j'ai mesuré, oui, la détresse sociale, affirme Caroline Cayeux. L'ambiance est lourde et un certain nombres de mesures prises se sont accumulées : les 80 km/h, le contrôle technique, les taxes. Oui, aujourd'hui, la colère est importante sur le terrain et nos villes moyennes sont les villes des 'gilets jaunes'", affirme-t-elle.

"Aujourd'hui les maires sont les derniers remparts entre la colère des habitants et l'État", estime l'édile. "Nous voulons proposer un Grenelle du pouvoir d'achat et de la transition écologique", qui défend également la mise en place d'un moratoire, tout juste annoncé par Édouard Philippe. Une décision "indispensable" et "urgente", selon Caroline Cayeux.

Au Puy-en-Velay, le préfet de Haute-Loire Yves Rousset a dû faire face à l'incendie de sa préfecture. "Les violences commises ici ont été commises contre la préfecture, représentation de l'État", estime-t-il. Pour lui, la communication entre son niveau préfectoral et les hautes sphères de l'État est bien existante. "Je ne pense pas que le gouvernement a rompu les liens avec les élus locaux, au contraire, affirme le préfet. J'ai reçu des appels personnel de soutien du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du président de l'Assemblée nationale".