Selon le chef de l'État, la filière des lycées professionnels est en souffrance, puisque seulement 40% des jeunes issus de ces établissements trouvent un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme. Une situation qui ne peut plus durer pour Emmanuel Macron : "Pour moi, c'est une cause nationale parce que, malgré l'investissement, malgré le dévouement des enseignants, nous ne sommes au rendez-vous de la promesse que nous devons à ces élèves. Ce n'est pas la faute des enseignants, ni des dirigeants de ces établissements, ce n'est pas la faute des entreprises. C'est le système lui-même qui est aujourd'hui mal fichu."

Au total, un milliard d'euros par an promis, avec des stages payés de 50 à 100 euros par semaine, et des formations plus adaptées au marché du travail. Cette revalorisation est forcément bien accueillie par les étudiants, comme Ambre, 16 ans : "Je suis très contente, parce qu'on travaille quatre semaines sans être payés, et on fait plus de travail que ce qu'ils font en entreprise."

Pour sa camarade Lisie, cette rémunération est valorisante : "On se sent plus comprises dans l'entreprise, et ça nous permet d'avoir une petite motivation pour travailler". Ces jeunes Lorientais pourront partir dans la vie active après le Bac, ou préparer un BTS.

À écouter également dans ce journal

