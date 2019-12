République tchèque : une fusillade fait six morts dans un hôpital

et AFP

publié le 10/12/2019 à 10:50

"Six personnes sont mortes", a déclaré le Premier ministre Andrej Babis à la télévision. Une fusillade a éclaté ce mardi 10 décembre dans un hôpital à Ostrava, dans l'est de la République tchèque.

Quatre personnes ont été tuées sur le coup et deux autres, grièvement blessées dans une salle d'attente sont décédées plus tard, a ajouté Andrej Babis. Le suspect des coups de feu est activement recherché par les forces de l'ordre.

La police a publié plusieurs photos des potentiels suspects. L'auteur de l'attaque est un "dangereux délinquant armé" qui se déplace à bord d'une Renault Laguna argentée, a déclaré la police.

"Le tireur aurait tiré à bout portant, visant la tête et le cou", a précisé le Premier ministre alors que le président Milos Zeman a adressé un message de condoléances aux familles des victimes.

"Je peux confirmer qu'une fusillade a eu lieu à l'hôpital d'Ostrava aujourd'hui vers 7h (6h GMT), écrit Jan Hamacek, le ministre de l'Intérieur sur Twitter. La fusillade aurait eu lieu au service de traumatologie de l'hôpital, selon le quotidien DNES.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Une cellule de crise a été mise sur pied à Ostrava et le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il se rendait sur place. De plus, une université technique locale voisine de l'hôpital a été fermée par précaution.



Pour la République tchèque, ce fait divers en rappelle deux autres. En mars dernier, un patient d'un hôpital de Prague a tiré sur deux autres patients après une dispute dans une chambre. L'un des hommes est décédé.



En 2015, huit personnes ont été tuées après une fusillade dans un restaurant, dans la ville d'Uherski Brod, également dans l'est de la République Tchèque. L'auteur des tirs s'est suicidé.