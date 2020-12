publié le 03/12/2020 à 13:32

Parmi les facettes de Valéry Giscard d'Estaing, décédé ce mercredi à 94 ans, il y avait aussi Giscard l'Africain. On touche plutôt à la part d'ombre du personnage, qui avait des relations ambigües tant sur le plan personnel que politique avec ce continent. Dès son arrivée à l'Élysée, VGE ne fait mystère de ses ambitions africaines pour la France puisque son premier voyage officiel se déroule en Centrafrique.

VGE veut maintenir l'influence Française sur le continent et sauvegarder les intérêts économiques comme en 1976 au Gabon. "L'importance des opérations de vente de matériels, d'équipements au Gabon représente 3 milliards de francs", disait-il. Des intérêts économiques que Valéry Giscard d'Estaing défend également avec les armes. À six reprises, les militaires Français feront et déferont les rébellions.



Il y a un mois à peine, Valéry Giscard d'Estaing venait de faire paraitre son dernier romain, Loin du bruit du monde, celui de la fuite d'un ancien président du Sénat en Centrafrique.

