et Loïc Farge

publié le 10/04/2018 à 09:04

Le triomphe de Viktor Orban va bien au-delà de la petite Hongrie. C'est une nouvelle victoire électorale de ce que les élites occidentales appellent avec mépris le populisme.



C'est une leçon pour tous les partis de droite : le parti d'Orban, qui est toujours membre du PPE, qui rassemble les Républicains français et la CDU allemande, gagne haut la main en assumant la lutte contre le grand remplacement et les racines chrétiennes de l'Europe, et en donnant en contre-exemple les pays multiculturels comme la France.

Après l'Autriche, la Slovaquie, l'Italie et la Pologne, le mouvement parti de Hongrie est revenu à la case départ. C'est la moitié du continent qui, désormais, s'oppose à Bruxelles et aux deux patrons de l'Europe, le Français et l'Allemand. C'est la moitié de l'Europe, y compris l'Italie du nord, qui fait sienne l'illibéralisme théorisé par Viktor Orban.



Contrairement à ce que disent les grands médias internationaux, qui ont fait une campagne acharnée contre Orban, l'illibéralisme n'est en rien le contraire du libéralisme, encore moins de l'économie de marché.