publié le 11/10/2018 à 08:04

Ces deux jours qu'Emmanuel Macron passe dans la capitale arménienne auraient dû se résumer à un dernier hommage à Charles Aznavour et à un sommet de la francophonie. Au lieu de ça, le chef de l'État devra, entre une visite et un rendez-vous, essayer de trouver le temps de réfléchir au choix de ses ministres !



Ce jeudi 10 octobre, Emmanuel Macron commencera sa journée par une visite du mémorial du génocide arménien, avant de prononcer un discours au sommet de la francophonie. Son après-midi sera ensuite dédié à la mémoire de Charles Aznavour, avec, en toute fin de journée, un concert hommage avec les artistes Zaz et Serge Lama.

Le programme est chargé mais il y a quand même quelques moments où Emmanuel Macron pourra s'éclipser pour s'entretenir avec son Premier ministre Édouard Philippe ou de futurs ministres. Car, comme l'a dit hier le porte-parole du gouvernement, ce remaniement se fait "dans le calme, le professionnalisme et le respect des personnes".

À écouter également dans ce journal

Intempéries - À Fréjus, la situation est particulièrement préoccupante ce jeudi matin, après les pluies de ces dernières heures. Il est tombé, depuis la veille, 123 millimètres de pluie, soit l'équivalent d'un mois de précipitation en seulement 12h. Et ça continue. Certains quartiers de Sainte-Maxime sont également inondés. Plusieurs véhicules ont été emportés et au moins un automobiliste est porté disparu. Outre le Var, quatre autres départements restent en vigilance orange : les Bouches-du Rhône, les Alpes-Maritimes ainsi que les deux départements corses.



États-Unis - L'ouragan Michael a fait une première victime dans la nuit de mercredi à jeudi, en Floride. Les vents ont soufflé jusqu'à 250 km/h et les dégâts sont très nombreux. Près de 200.000 habitants sont privés d'électricité. Le gouvernement avait prévenu : l'ouragan Michael devrait être la tempête la plus destructrice à frapper la région depuis un siècle. Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait rapidement sur place.



Taxe d'habitation - Les avis d'imposition sont en train d'arriver. Comme promis par le gouvernement, 80% des Français voient leur montant baisser de 30%. Problème en revanche pour les 20% restants : là, la tendance est plutôt à la hausse. Selon un rapport parlementaire, 5.680 communes ont décidé cette année d'augmenter la taxe d'habitation.