publié le 24/07/2018 à 08:31

Il le promet, l'affaire Benalla ne sera pas enterrée. Jean-Luc Mélenchon est toujours aussi déterminé et pointe du doigt la responsabilité de l'Elysée. "Là apparemment personne ne veut rien assumer. On voit des gens qui utilisent l'audition pour se contrer l'un l'autre, et il y a quelqu'un qui sait tout par définition, c'est le président de la République", affirme le leader de La France insoumise.



"Il faudrait qu'il vienne à la commission et qu'il nous dise. Parce que les copinages malsains, nous appelons ça une hiérarchie parallèle. Ces gens ont décidé entre eux, avec un pouvoir considérable", tonne Jean-Luc Mélenchon après les auditions de Gérard Collomb et du préfet de police de Paris, Michel Delpuech.

"Le président de la République serait puéril de croire que tout cela va s'évanouir dans les sables de l'été. Non, c'est une affaire très grave. Maintenant on en parle dans le monde entier. N'importe où ailleurs, au moins le Premier ministre serait venu s'exprimer. Le nôtre, il est allé voir une course de vélo", accuse-t-il encore.

