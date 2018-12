publié le 27/12/2018 à 06:54

Les "gilets jaunes" attisent les appétits politiques en vue des Européennes. Florian Philippot, le leader des Patriotes, a ainsi déposé la marque "Les gilets jaunes" à l'Institut National de la Propriété Industrielle, selon nos confrères du journal l'Opinion. Et il n'est pas le premier. RTL vous le révélait la semaine dernière, la marque "gilets jaunes" avait déjà été déposée plusieurs fois. Sans aller aussi loin, d'autres mouvements multiplient les appels du pied de peur de voir une liste estampillée "gilets jaunes" face à eux au printemps prochain.



Et pour cause, une telle liste pourrait recueillir jusqu'à 8% des suffrages, selon une enquête Odoxa réalisée la semaine dernière. C'est autant de voix que les partis traditionnels n'auront pas. D'où l'empressement des uns et des autres à vouloir apparaître le plus "gilet jaune" compatible. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, qui clament haut et fort que les idées des porteurs de chasubles sont inspirées des leurs. Et ils n'ont pas tout à fait tort.

La preuve : si les "gilets jaunes" décidaient d'avoir leur propre liste, c'est le Rassemblement national - ex-FN - qui perdrait le plus de points. On comprend donc mieux l'ardeur de Marine Le Pen à vouloir faire cause commune. Et elle n'est pas la seule. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, s'est dit jeudi sur notre antenne ouvert à l'accueil de plusieurs "gilets jaunes" sur sa liste. Tous ont donc bien compris le danger d'une liste concurrente, mais aussi l'avantage d'avoir auprès d'eux des figures du mouvement.

À écouter également dans ce journal :

- Le jihadiste Peter Cherif a été déféré dans la nuit de mercredi à jeudi au parquet de Paris en vue de l'exécution d'une peine de cinq ans de prison prononcée à son encontre en 2011, a annoncé le parquet. Il doit également être présenté jeudi à un juge d'instruction et le parquet a requis sa mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" ainsi que son placement en détention provisoire.



- "Gilets jaunes" : des peines allant jusqu'à un an de prison ferme ont été prononcées mercredi 26 décembre à Valence à l'encontre de quatre personnes, dont une militante du PCF, poursuivies pour des violences sur le directeur de la police dans la Drôme lors d'une manifestation.



- Un Américain a terminé mercredi la première traversée de l'Antarctique en solo et sans assistance, après avoir parcouru près de 1.600 kilomètres en 54 jours sur ces terres glacées. Colin O'Brady, un ancien athlète professionnel âgé de 33 ans, était suivi par GPS et les détails de son aventure ont été publiés chaque jour sur son site colinobrady.com.



- Déjà empêtré dans la crise des "gilets jaunes", l'Élysée veut couper court à toute nouvelle "affaire Benalla" : mercredi, la présidence a affiché sa distance avec l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron et son mystérieux voyage d'affaires au Tchad début décembre.