publié le 22/08/2018 à 19:54

Le gouvernement était réuni à l'Élysée ce matin, à l'occasion du Conseil de rentrée autour d'Emmanuel Macron. Depuis des jours, on entend parler d'une rentrée difficile, compliquée. Manifestement ça n'a pas l'air de déstabiliser ni le gouvernement, ni le chef de l'État.



Le gouvernement affiche sa confiance alors que les indicateurs économiques ne sont pas forcément aussi bon qu’espérés. La croissance est plus faible que prévue, le chômage baisse très très légèrement, et beaucoup moins que prévu. Mais pas question de laisser entrevoir un quelconque signe d'inquiétudes.



Les réformes vont continuer promet l'entourage du chef de l'État : le plan pauvreté, les retraites, le prélèvement à la source en janvier.

Les dossiers ne manqueront pas, les occasions d'être attaqué par l'opposition non plus. "Il faut se tenir prêt", a dit le président à ses ministres. Ce sera dur, ce sera long. Prochaines vacances : à Noël.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, parle d'un "dysfonctionnement grave" après la libération d'un jihadiste présumé en avril dernier.



Société - Huit mois après l'accident entre un car et un TER qui avait coûté la vie à six collégiens, le passage à niveau de Millas dans les Pyrénées-Orientales a rouvert aujourd'hui. La circulation des trains reste toutefois suspendue pour les besoins de l'enquête.



Faits divers - À Nice, trois personnes ont été interpellées. Toutes sont soupçonnées d'avoir perturbé la nuit dernière l'intervention des pompiers sur un feu d'appartement. L'incendie a fait un mort.



Football - Ce sera peut-être le transfert le plus spectaculaire de l'été en Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux espèrent convaincre Thierry Henry de devenir leur nouvel entraîneur. Des négociations sont en cours avec l'actuel propriétaire des Girondins (M6) et le fonds d'investissement américain GAPC qui doit racheter le club le mois prochain.